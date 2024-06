Virtus Aversa, piazza i colpi Frankowski e Ambrose

Due colpi importanti per la Virtus Aversa di patron Sergio Di Meo: arrivano Filip Frankowski e Ionut Ambrose.

Da Napoli ad Aversa passano pochi chilometri, il trasloco durerà poche ore. E’ pronto ad approdare in terra normanna il giocatore polacco Filip Frankowski, schiacciatore che nella stagione 2023-24 è stato alla QuantWare Napoli in Serie A3.

Nella città partenopea è stato per un anno e mezzo permettendo agli amici campani di conquistare per 2 volte di fila la salvezza.

Un attaccante di 34 anni, 192 centimetri, che sicuramente sarà una freccia importante nell’arco di coach Giacomo Tomasello.

Frankowski ha dato un forte contributo al volley polacco giocando da giovanissimo nella SMS PZPS Spala, poi alla Skra II Belchatow, quindi con la Sulechow prima dell’esperienza in Francia con l’AL Caudry. Quindi le porte della I. Liga polacca con Rzasnia, Sanok, Sulecin, Wrzesnia, Kluczbork, Siedlce e Sulecin. Poi l’arrivo a Napoli e ora la Virtus Aversa.

Il talentuoso centrale Ionut Ambrose firma per la Wow Green House Aversa. Il classe 2004 (20 anni da compiere ad agosto) è nato a San Severino Marche e fa dell’altezza uno dei suoi punti di forza.

E’ alto ben 210 centimetri e non poteva che essere un centrale: sarà a disposizione di coach Tomasello da agosto per il raduno precampionato e per l’inizio della preparazione atletica.

Ionut Ambrose ha giocato nell’ultima stagione in Serie A3, e precisamente nella formazione del Cus Cagliari, riuscendo ad essere uno dei migliori della sua squadra con ben 175 punti messi a terra e anche 12 ace (un best scorer di 15 punti).

Da giovanissimo è cresciuto nel mondo della Lube, è stato nel roster di Serie A1 per due stagioni senza però trovare spazio.

Quindi l’esperienza in Sardegna e adesso la Campania, per dimostrare a tutti il suo valore.

Nel giugno 2020 è stato convocato dal direttore tecnico Julio Velasco per il collegiale della Nazionale Under 18 nel percorso verso l’Europeo di categoria.

Il giovane originario di Montecassiano ha anche partecipato in passato al “Trofeo delle Province” rappresentando il CQT Macerata e poi è stato convocato dal selezionatore del CQR Marche per partecipare al progetto “Club Italia Allargato”.