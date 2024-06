Allacci abusivi alla rete elettrica: 24 famiglie nei guai

I carabinieri della locale stazione hanno svolto un accertamento a largo raggio durato 3 giorni volto alla verifica dell’esistenza degli allacci abusivi alla rete elettrica.

I controlli a Marigliano (NA), nel quartiere di edilizia popolare Pontecitra.

Al termine degli accertamenti, denunciate 24 persone.

I 24 indagati avrebbero realizzato degli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica assicurandosi così la fornitura di energia elettrica in favore delle proprie abitazioni.

Il danno economico è ancora in corso.

Il personale ENEL ha mantenuto attive le utenze per ciascun nucleo familiare installando dei nuovi contatori regolarizzati.

Al via campagna “Chiedi all’Arera” sui dubbi per luce e gas

“Chiedi all’Arera” è il nome della nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da lunedì 10 giugno, per aiutare i consumatori, e in particolare i clienti più vulnerabili e le fasce di popolazione meno digitalizzate, a risolvere i propri dubbi sulle forniture di luce e gas, anche in vista dei cambiamenti legati al termine del servizio di tutela dell’elettricità, previsto il prossimo 30 giugno.

La campagna, spiega l’Arera in una nota, ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le informazioni e gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Autorità per capire meglio i mercati dell’energia e le novità, ad esempio per analizzare le proprie abitudini di consumo, confrontare le offerte nel mercato libero, conoscere i propri diritti o imparare a leggere la bolletta.

Più controlli su call-center e bonus sociali elettrici

Guardia di Finanza e Arera intensificheranno i controlli in particolare sui call-center dei venditori del mercato libero di energia elettrica e gas e sulla effettiva erogazione dei bonus sociali per alleviare il peso delle bollette a vantaggio delle famiglie in disagio economico.

E’ quanto deciso nel quadro del Protocollo d’intesa che regola da circa vent’anni la collaborazione tra le due istituzioni a vantaggio dei consumatori.

Considerando la fase di transizione verso la completa liberalizzazione dei settori di vendita di energia e gas in un contesto caratterizzato da alti prezzi, è stata posta “particolare enfasi sul rispetto delle nuove regole introdotte per i clienti vulnerabili”.