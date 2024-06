L’auto blocca un cancello, scoppia la rissa

Rissa tra vicini per un’auto parcheggiata davanti ad un cancello: sei persone denunciate.

Questa notte a Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città a nord di Napoli.

Durante la serata i militari sono intervenuti a vico Gelso per una rissa tra vicini di casa maggiorenni di età compresa tra i 44 e i 20 anni.

Motivo della lite un’auto parcheggiata davanti ad un cancello.

Sono stati tutti denunciati e sono 2 donne e 4 uomini.

Tornando all’operazione di controllo i militari hanno denunciato un 20enne trovato in possesso di uno sfollagente e denunciati 3 ragazzi beccati in possesso di modiche quantità di droga.

Controlli al codice della strada: 9 sanzioni per guida senza assicurazione, 7 per guida senza revisione, 8 per guida senza patente e 1 sanzione per guida in stato di ebbrezza.

In tutto sono stati identificate 62 persone e controllati 40 veicoli.