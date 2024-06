Aversa. Aggressione garzone del bar: la ricostruzione

Quelli di ieri sono stati attimi di paura ad Aversa: un’aggressione consumatasi in piazza Municipio.

Intorno alle 12:30, il ragazzo del ‘Bar Roma’, impegnato nell’effettuare consegne nei pressi del Municipio, è stato avvicinato da due persone in sella ad una moto.

I due, con dialetto napoletano, gli hanno intimato di dargli i soldi.

Il garzone, che in mano aveva solo una banconota da 10€, ha reagito ed in pochi minuti si è ritrovato a terra dopo essere stato colpito da un corpo contundente.

I malviventi poi si sono dileguati velocemente. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Aversa che stanno indagando.

Il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso del Moscati, in codice rosso con una grossa ferita alla testa.

Poco prima dell’aggressione in Piazza Municipio, in via San Francesco, un anziano è stato avvicinato da due soggetti per poi essere colpito con un calcio in pancia. Da chiarire se i due casi possano essere collegati.