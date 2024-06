Aversa. Carusone punta sul futuro della vecchia Texas Instruments

La vecchia Texas Instruments, fondata ad Aversa negli anni ’60, rappresenta un pezzo importante della storia industriale della nostra città.

Questo complesso, di circa 50.000 metri quadri, si trova oggi a ridosso del centro urbano ed è abbandonato da decenni.

Nonostante le numerose discussioni politiche e i consigli comunali dedicati, nulla è stato fatto per ridare vita a questa struttura storica.

La bellezza architettonica del complesso, riconducibile al grande Pierluigi Nervi, rende ancora più prezioso questo spazio.

“Tuttavia, il problema principale è sempre stato la proprietà privata dell’area, che ha impedito qualsiasi reale iniziativa di recupero”, dice Domenico Carusone, candidato consigliere comunale di Forza Aversa per Antonio Farinaro sindaco.

“Le amministrazioni passate hanno spesso promesso di restituire questa area alla cittadinanza, ma nessuna ha mai avviato le procedure necessarie per farlo. È ora di cambiare approccio. Come candidato, mi impegno a lavorare con determinazione per avviare le procedure amministrative necessarie a restituire la vecchia Texas Instruments alla comunità. Non solo come simbolo del nostro passato industriale, ma come spazio vivibile, ricreativo e culturale che possa diventare un vero fiore all’occhiello per Aversa”.

“Il mio impegno è che mi prodigherò affinché nei primi 3 mesi di amministrazione sia realizzato un progetto di riqualificazione dell’area e sia dichiarata la pubblica utilità in consiglio comunale, così da poter inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche e avviare seriamente le procedure di restituzione della tanto chiacchierata ‘Texas’ alla città normanna”.

“Dobbiamo smettere di fare promesse vuote e iniziare a lavorare concretamente per il bene della nostra città. Il recupero della vecchia Texas Instruments è un’opportunità unica per rilanciare Aversa, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale”.

“Oggi più che mai, con i canali di finanziamento europei, è l’occasione d’oro per la realizzazione di quello che può essere il vero volano economico e sociale per lo sviluppo della nostra città”.