Aversa. Comunali, Cacciapuoti: “occorrono fatti concreti”

Alla sua prima candidatura, alle amministrative di Aversa dell’8 e 9 giugno, figura anche Paolo Cacciapuoti, di professione avvocato, da sempre appassionato di politica.

Si candida al Consiglio comunale nella lista ‘Aversa Progressista‘, civica ispirata dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, a sostegno del candidato sindaco Mauro Baldascino.

Questa la sua linea: “In campagna elettorale, come al solito, si tende sempre ad enfatizzare i problemi, purtroppo quotidiani, della Città, per risolvere i quali ognuno propone le proprie ricette. Personalmente trovo inutile sottolinearli solamente in questo particolare periodo, perché i problemi ci sono da sempre non solo in campagna elettorale e sono ben noti a tutti”.

“Più che parlarne, occorrerebbe risolverli o quantomeno provare a mettervi rimedio. Purtroppo, invece, assistiamo ai soliti proclami a cui non seguono fatti concreti”.

“Io non mi unisco al coro, mi limito – continua Cacciapuoti – a garantire impegno e disponibilità, costanti, nel solco dei valori della collaborazione, della trasparenza e della legalità, provando ad offrire un contributo serio per miglioramenti anche piccoli però continui, avendo come riferimento precipuo il contatto diretto e quotidiano con la gente, cosa che ho sempre preferito e continuerò a preferire a quelli virtuali tipici del periodo in cui viviamo, ritenendo che il contatto umano, l’ascolto in modo diretto, siano gli strumenti principali attraverso cui realmente capire e raccogliere le vere necessità per poi adoperarsi, quantomeno provarci, per la loro risoluzione”.