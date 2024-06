“Mi candido alle prossime elezioni amministrative per la città di Aversa a sostegno del candidato sindaco prof. Mauro Baldascino“. Lo annuncia Vincenzo Diomaiuta, candidato consigliere per la lista di Centro Democratico.



“Ho scelto di sostenere Baldascino sindaco perché condivido il progetto politico ed il programma amministrativo”.

“La candidatura nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante la partecipazione alla vita della comunità e di quanto sia altrettanto fondamentale contribuire alle decisioni per renderla migliore e aperta ad un mondo in continuo cambiamento”.

“Ho maturato questa decisione animato dall’amore che da sempre provo per la mia città e dalla necessità che sento di concorrere a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Concittadini che ancora credono nell’etica, nella condivisione di decisioni partecipate,nello sviluppo territoriale, nella sicurezza urbana come valori comuni in una società”.

“Per tutto questo, il mio impegno sarà rivolto a riportare al centro del dialogo politico l’importanza delle bellezze architettoniche di Aversa, la legalità e il rispetto per il bene comune temi tra gli altri che ritengo indispensabili per promuovere l’interesse generale dei cittadini e favorire il benessere della comunità Aversana”.

“Credo allo stesso modo, da padre che uno dei compiti più importanti di chi amministra un paese, sia educare le future generazioni a partecipare attivamente alla vita pubblica. So quanto siano difficili queste sfide ma da uomo pragmatico, so anche che la mia tenacia con quella degli altri candidati possano far raggiungere questi traguardi”.

“Ringrazio gli amici Nicola Grimaldi e Giovanni Morfino che hanno creduto in me dal primo momento del progetto del Centro Democratico. Un sincero e doveroso grazie all’On. Bruno Tabacci e alla segretaria Margherita Rebuffoni per l’entusiasmo con cui hanno saputo coinvolgermi. Solo l’amore per Aversa saprà riportarla ad essere la città che noi tutti meritiamo”.