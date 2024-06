Aversa. Roberto Romano e Noi Moderati guardano avanti

Non ci sta l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Aversa Roberto Romano ad accettare un verdetto che – secondo lui – il suo operato è stato limpido e trasparente.

Nonostante la mancata elezione, la sua determinazione e il suo impegno per il bene della Città rimane fermo e convinto.

“Ringrazio chi ha espresso il voto al sottoscritto, nonostante abbiano ricevuto ‘pressioni’ da altri candidati ed ex assessori, della coalizione delle liste civiche e non si sono fatti convincere a non votarmi”, ha detto Romano.

“Mi hanno avversato, hanno deriso la lista di Noi Moderati che ha raccolto 640 voti ed ha contribuito in maniera determinante a non fare eleggere al primo turno il candidato sindaco Franco Matacena, messosi a capo di un gruppo di ‘affaristi della politica’ e che hanno usato metodi dubbi al vaglio della magistratura e delle forze dell’ordine”.

NOI MODERATI PER IL FUTURO DI AVERSA

“Iniziamo un percorso politico nuovo con la forza politica Noi Moderati, che si propone di catalizzare quella parte sana della cittadinanza, protesa a fare il ‘vero’ cambiamento per la città e per l’intero territorio provinciale. Piuttosto dobbiamo ‘impedire’ richieste di ‘politici di professione’ che hanno chiesto a noi il passaporto per entrare nel centrodestra, dopo la fuga che è in atto nella coalizione deluchiana e del ‘sistema politico’ che lo regge”.

“Facciamo appello ai nostri referenti regionali affinché ciò non avvenga. Siamo e continueremo ad essere uomini e donne liberi, non ci piegheremo davanti a nessuno. Il nostro fine è il bene comune, il loro è di tutelare interessi personali, garantire promozioni ad hoc”.

“Saremo in campo anche in futuro partendo da quel 2,5% che oggi ci viene attribuito dalle urne e andremo fieri delle nostre scelte passate, da molti di loro “sollecitate” e oggi, con ipocrisia e opportunismo, tenute nascoste ai cittadini”.

“Aggiungiamo che il gruppo politico di Noi Moderati e stata una forza politica già incisiva sul territorio, facendosi portavoce del disagio creato dalla Regione Campania, che ha trasferito la sede del Centro per l’Impiego di Aversa a San Nicola La Strada, nonostante da un anno dispone di una Sede gratuitamente concessa dall’Amministrazione Comunale nel giugno del 2023, con una interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro, a firma dell’On.Pino Bicchielli, coordinatore regionale del partito”.