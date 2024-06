Aversa. Forum Giovani, Orabona e Caggiano pronti a lanciare nuovo regolamento

Mancano pochi giorni alle elezioni comunali di Aversa dell’8-9 Giugno e l’aria è carica di aspettative.

Tra i protagonisti della scena politica aversana spiccano Mariano Orabona e Mario Caggiano, due ex membri di Forza Italia ora impegnati a supporto del candidato sindaco Antonio Farinaro.

Entrambi hanno recentemente annunciato di aver finalizzato il regolamento per l’istituzione del Forum dei Giovani, un progetto che si preannuncia come una delle prime azioni del nuovo governo comunale.

Per Mariano Orabona “l’istituzione del Forum dei Giovani rappresenta un passo fondamentale per dare voce alle nuove generazioni e per coinvolgerle attivamente nelle decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità. Il regolamento che abbiamo preparato è frutto di un lavoro attento e scrupoloso, mirato a garantire la massima trasparenza e partecipazione.”

Mario Caggiano, entusiasta e fiducioso, ha aggiunto: “Il coinvolgimento giovanile è sempre stato uno dei fondamenti principali del mio modo di vedere la politica. L’istituzione del Forum è l’unica reale strada per regolamentare ed istituzionalizzare la presenza dei giovani nella macchina decisionale”.

“Ero fermamente convinto che l’avvocato Orabona, che è persona seria, competente e mossa da un sincero senso civico mi avrebbe supportato in questa proposta. Ci impegneremo a fare ciò che le precedenti amministrazioni non sono riuscite a mettere in atto, istituire finalmente il Forum e dare potere decisionale anche ai giovani Aversani”

Il progetto del Forum dei Giovani nasce con l’obiettivo di creare uno spazio istituzionale dove i giovani possano esprimersi, confrontarsi e partecipare attivamente alla vita politica della città.

Secondo il regolamento presentato, il Forum sarà aperto a tutti i giovani residenti ad Aversa di età compresa tra i 16 e i 30 anni e avrà il compito di promuovere iniziative, dibattiti e proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale.

L’istituzione del Forum dei Giovani rappresenta una novità significativa nel panorama politico aversano e potrebbe costituire un modello da seguire per altri Comuni.

“Vogliamo che i giovani si sentano protagonisti del loro futuro – ha concluso Orabona – e siamo convinti che questo sia il modo giusto per farlo”.

L’attesa per le elezioni è palpabile e l’istituzione del Forum dei Giovani potrebbe rappresentare una delle prime azioni concrete del nuovo governo comunale, mirata a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica locale.

La comunità guarda con interesse e speranza a questa iniziativa, nella speranza che possa davvero portare a un rinnovamento e a una maggiore inclusione delle nuove generazioni nel processo decisionale.