Un incendio boschivo si è sviluppato dal primo pomeriggio di ieri, ed è in fase di spegnimento, sulla collina dei Camaldoli, a ridosso dei quartieri napoletani del Vomero e di Soccavo.

Le fiamme sono visibili anche da diversi chilometri di distanza. In azione squadre di vigili del fuoco, anche con mezzi aerei.

Le fiamme – sulla cui origine sono in corso accertamenti e non si esclude la natura dolosa – si sarebbero sviluppate sul versante di Soccavo della collina dei Camaldoli, per poi estendersi rapidamente, fino ad avvicinarsi anche ad alcune zone abitate.

Nella notte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è recato sulla collina dei Camaldoli per verificare personalmente che non vi fossero pericoli imminenti per le abitazioni e per seguire i soccorsi messi in campo da Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e Polizia locale.

La situazione – riferisce una nota del Comune – è apparsa in tal senso sotto controllo, in attesa del completamento delle attività di spegnimento.

‘Piove’ cenere su diversi quartieri della città mentre il cielo di Napoli appare ingrigito dal fumo che da ieri pomeriggio si sta sviluppando dalla collina dei Camaldoli In volo si sono alzati i Canadair.

Il fronte di fuoco, composto da vari focolai, si estende dal Vomero al quartiere di Pianura.

I residenti lamentano di non aver potuto dormire stanotte a causa del fumo acre.

Subito dopo il prefetto ha disposto la cinturazione della zona con l’impiego di numerose pattuglie delle forze dell’ordine, anche per consentire alle squadre addette allo spegnimento di poter operare in sicurezza. Il centro coordinamento soccorsi è ancora attivo.

La situazione con il passare delle ore sta migliorando. Al momento è ancora troppo presto per fare una ipotesi sulle cause dell’incendio.

Toccherà agli investigatori accertarlo appena le fiamme saranno spente.