Accoltella la compagna e poi si suicida

Una donna con ferite da arma da taglio all’addome e a un braccio è stata soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma.

La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale.

Nell’abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato.

Avrebbe accoltellato la compagna e poi si è tolto la vita impiccandosi.

Sarebbe questa l’ipotesi più accreditata al momento dagli investigatori.

La donna uscita in strada insanguinata è stata soccorsa da alcuni passanti.

Poi la macabra scoperta dell’uomo impiccato in casa.