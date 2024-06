Impianto fotovoltaico abusivo, 6 indagati

Sequestro preventivo per l’impianto fotovoltaico abusivo scovato nella zona industriale di Pignataro Maggiore in località Pezza Tavolella.

Così disposto dal gip Alessandra Grammatica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per l’apposizione dei sigilli ad un capannone di circa 5.000 mq in cui è installato un impianto fotovoltaico non a norma, nonché degli annessi locali di pertinenza adibiti ad ospitare una cabina accumulatore di energia elettrica.

L’indagine è partita a seguito di una denuncia penale presentata dai legali della persona offesa, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che per conto della società loro assistita, una immobiliare dell’hinterland napoletano, proprietaria del capannone in questione, lamentava che la società a cui aveva dato in concessione l’immobile, cioè la Servizi Gestioni Impianti s.r.l. insieme con la Gaia Energy s.r.l., avevano realizzato in modo difforme dal titolo autorizzativo le opere in questione, sia per la modifica della copertura del tetto del capannone che per la realizzazione dei locali di pertinenza dove era sistemata la cabina elettrica.

Accolte in pieno dal Giudice la richiesta di convalida del sequestro di urgenza disposto dal Pubblico Ministero, il dott. Giacomo Urbano, che preventivamente aveva disposto sopralluoghi tecnici da parte dei funzionari preposti del comune di Pignataro Maggiore e della Polizia Giudiziaria competente.

Attualmente sono partiti anche sei avvisi di garanzia a carico delle persone coinvolte nella realizzazione delle opere abusive.

Si tratta di Pietro Pa., 53 anni di San Nicola la Strada (geometra); Ciro S., 28 anni di Maddaloni (legale rappresentante della società GS Texstile s.r.l.); Augusto M., 52 anni di Caserta (architetto); Gianpaolo C., 56 anni di Vico Equense (ingegnere, progettista e legale rappresentante della società Gaia Energy s.r.l.); Pietro M., 68 anni di Caserta (ingegnere direttore dei lavori); Vincenzo G.,59 di Piana di Sorrento (ingegnere legale rappresentante della società Servizi Gestioni Impianti s.r.l.).