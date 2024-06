Lusciano. Assistenti sociali Ambito C7: interviene Mariniello

Le prestazioni professionali delle assistenti sociali dell’Ambito C07 – coordinato dal Comune di Lusciano – alle fasce deboli della popolazione avranno una continuità.

Ad annunciarlo Giuseppe Mariniello, sindaco di Lusciano, quest’ultimo comune-capofila dell’ambito territoriale C7 che comprende i comuni di Parete, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Frignano, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe e Villa Literno.

“La mia Amministrazione con la determinazione n. 464 del 10 giugno 2024 ha inteso garantire la continuità delle prestazioni professionali”, ha detto il primo cittadino.

“E ciò è ancora più evidente alla luce del fatto che i contratti erano in scadenza al 12 giugno c.m. e la proroga per legge doveva essere fatta prima della scadenza, altrimenti non sarebbe stato più possibile, lasciando ‘in mezzo alla strada le Assistenti Sociali’ senza nulla in mano oltre che a lasciare abbandonate a se stesse le fasce più deboli della popolazione del territorio”.

“La determinazione del 10 giugno è il frutto di questa grande tempestività, di tutte queste preoccupazioni e del grande senso di responsabilità che ci contraddistingue come Amministrazione, nonostante il Ministero dell’Interno a cui ho fatto personalmente richiesta per iscritto di autorizzarci ad utilizzare le somme vincolate ricadenti nel dissesto avesse fornito una risposta netta in senso opposto e avesse lasciato il comune di Lusciano da solo nella scelta e nella decisione finale”.

“L’unica soluzione praticabile alla luce di una contabilità del tutto disordinata su cui è molto difficile individuare le poste e sui cui dopo il lavoro di mesi ad oggi non si riesce ancora a capire nulla, soprattutto per l’Ambito, è stata quella adottata per garantire allo stesso tempo il diritto al lavoro delle Assistenti Sociali e la tutela delle fasce deboli della popolazione”.

“Non potevamo fare diversamente e meglio a pena di un’attività amministrativa illegittima e di danno erariale”.