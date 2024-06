Lusciano. LcC: “Qualcuno de ‘La Farfalla’ ha remato contro la coalizione”

“É necessario, in questa fase storica e politica, fare chiarezza sul rapporto creatosi tra la nostra coalizione e il laboratorio politico-culturale ‘Uniamo Lusciano’ noto ai più come ‘La farfalla’”.

E’ quanto si legge in una nota stampa del coordinamento politico ‘Lusciano col Cuore’.

“In campagna elettorale la farfalla ha dato il suo sostegno al candidato sindaco Giuseppe Mariniello e alla coalizione Lusciano col Cuore. ‘La farfalla’, ha ottenuto deleghe amministrative importanti, ivi comprese il capogruppo e un assessorato di peso. Alcuni membri della farfalla però, sicuramente perché delusi dal risultato elettorale personale, hanno iniziato a remare contro la coalizione politica Lusciano col Cuore”.

“La loro opposizione di fatto, avvenuta pubblicamente e/o in luoghi virtuali ha innescato un malcontento nella coalizione tutta. Ogni giorno, quotidianamente e senza sosta alcuna, molti componenti della farfalla hanno inveito contro il sindaco Mariniello e contro la sua squadra di governo”.

“Si è cercato di capire, ad un certo punto, se i rappresentati istituzionali/politici della farfalla condividessero quel modo di ‘opporsi alla attuale amministrazione’ di cui paradossalmente anche loro facevano parte”.

“In molte riunioni amministrative comunali, nel momento delle decisioni, assessore e consigliere della farfalla hanno molto spesso chiesto rinvii tecnici per attendere riscontri ed avere consenso dalla farfalla. Molto spesso tali consensi avvenivano con i ‘se’ ed i ‘ma’, tanto è vero che sembravano voler mettere sempre il bastone tra le ruote, portando notevoli ritardi ed indecisioni nella macchina amministrativa”.

“Tutti gli altri consiglieri ed assessori, per fare squadra, dare vicinanza al Sindaco e far correre più velocemente le scelte amministrative, avevano già rinunciato alla lista originaria, confluendo in ‘Lusciano col Cuore'”.

“Sulla scorta di questa atipicità, si è chiesto al consigliere Palmiero Francesco e all’ex assessore Salvatore Mottola di dimostrare la loro fiducia all’operato della coalizione ‘Lusciano col cuore’ in due semplici modi: – far confluire ‘La farfalla’ in Lusciano col Cuore; – ⁠non dichiararsi più appartenenti alla ‘farfalla’ ma alla sola coalizione Lusciano col Cuore”.

“A loro vanno i nostri ringraziamenti per il loro operato e per la loro presenza costante in giunta e in consiglio comunale, hanno contribuito a momenti importanti come il ‘dissesto’ ed hanno condiviso il programma elettorale. Ad oggi non c’è più spazio per chi ‘facendo parte della farfalla si oppone categoricamente ad ogni momento amministrativo'”.

“Il discorso é semplice e lineare: come possono il consigliere Palmiero e l’ex assessore Mottola Salvatore stare nell’amministrazione Mariniello e tollerare un gruppo politico come ‘la farfalla’ che ha dichiarato opposizione politica alla attuale amministrazione?! Come si può pretendere di appartenere alla farfalla, se fa “’opposizione alla attuale amministrazione’?”.