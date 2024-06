Napoli Futsal, al PalaJacazzi c’è gara-3 che vale lo scudetto

Vigilia di gara-3 della finale scudetto tra Napoli Futsal e Meta Catania in programma venerdì (domani) alle ore 20.30 al PalaJacazzi di Aversa.

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Arena al canale 204.

Napoli e Meta Catania si affrontano per la bella, sarà la notte in cui verrà assegnato il 40esimo tricolore nella storia del Futsal.

Questa volta il fattore campo, così come in occasione del successo in gara-1, è tutto a favore dei partenopei.

Il PalaJacazzi è andato sold-out in pochissime ore.

Gli azzurri, rientrati dalla lunga trasferta siciliana, hanno prima ricaricato le batterie e poi, agli ordini di mister Colini, hanno analizzato la sconfitta di gara-2.

Tutta la rosa ha preso parte agli allenamenti, compreso Salas assente per precauzione nel match del PalaCatania.

Lato Catania, invece, eccetto Dian Luka sempre presente tra i convocati ma non al top della forma, saranno tutti presenti.

In gara-2 coach Juanra ha preferito l’abilità con i piedi di Timm a Tornatore che invece aveva fatto giocare il primo tempo di gara-1.

La sfida sarà diretta da Nicola Maria Manzione (Salerno), Giulio Colombin (Bassano Del Grappa), Paolo De Lorenzo (Brindisi). Al cronometro: Pierluigi Minardi (Cosenza).

Queste le parole in conferenza stampa di capitan Perugino: “Lavoriamo dal 20 agosto per questi momenti, siamo arrivati fin qui e vogliamo giocarcela al massimo delle nostre possibilità. Il Catania tra le mura amiche si è fatto rispettare e ha vinto con merito. Siamo tra le squadre che hanno giocato di più, molti dei nostri giocatori hanno svolto anche la Copa America.

“È l’ultima partita dell’anno e daremo tutto per centrare l’obiettivo. Queste partite si giocano sui dettagli, chi farà meno errori conquisterà la vittoria. Noi siamo pronti per questa battaglia, come sempre seguiremo il mister in tutto e per tutto”.

“Ci sentiamo tutti importanti, siamo un gruppo unito. Abbiamo ricevuto tantissime richieste per questa partita, purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tutti ma sappiamo che i nostri tifosi ci spingeranno anche da casa, sono speciali e ci daranno una grande mano”.

Mister Colini ha così parlato alla vigilia: “Non esistono strategie per una finale, è una gara secca e sarà diversa da tutte le altre. Affrontiamo una squadra forte ma noi faremo il massimo. Difenderemo e onoreremo questa maglia e questi colori. Se non dovesse andare bene batteremo le mani ai vincitori”.