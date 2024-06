Picco anticiclone: bollino rosso in 8 città

Temperature in ulteriore aumento, 5-6°C in più, nelle prossime 36 ore: arriva il picco dell’anticiclone africano che porta anche sabbia del deserto e temperature di 40°C al Centro-Sud e tanta afa al Nord.

Seguiranno, successivamente, forti piogge nel Nord Ovest.

Nelle prossime ore, previsti a Foggia 40°C, a Carbonia 39°C, 38°C a Caltanissetta, Matera, Nuoro, Siracusa e Taranto.

Il giorno del solstizio giovedì 20 giugno sarà ancora più caldo: Taranto 41°C, Benevento, Caserta e Terni 40, in Sicilia e Puglia sono attesi 39°C diffusi, 38° anche a Firenze e Roma insieme a Matera ed Oristano.

Infine, dal weekend, il caldo potrebbe attenuarsi grazie ad “aria più fresca di origine nord europea: sono previsti frequenti acquazzoni, specie da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana con un calo graduale delle temperature. L’ultima settimana di giugno sarà movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un po’ equatoriale”.

Domani il primo bollino rosso per il caldo

L’estate si annuncia con il primo bollino rosso per il caldo, previsto domani a Perugia, e seguito venerdì 21 giugno da altri otto bollini rossi. Lo indica il bollettino sulle ondate di diffuso dal ministero della Salute sul suo sito.

Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l’arrivo di ondate di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, si legge sul sito del ministero.

Per domani si prevedono 15 città di 10 regioni con il bollino arancione, che indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Nel Lazio hanno il bollino arancione Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo; in Sicilia Catania e Palermo, e poi Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Napoli, Pescara, Reggio Calabria.

Venerdì 21 si prevedono otto città da bollino rosso, quattro delle quali si trovano nel Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma); le altre città sono Ancona, Campobasso, Palermo, e Perugia.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.