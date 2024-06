Prete ricattato da una donna conosciuta su sito di incontri

Un me fa circa, il prete conosce una donna su un sito d’incontri e ha iniziato a mandarle messaggi.

Sms sempre più frequenti che hanno indotto la donna, 35enne di nazionalità romena, a intimare al giovane prete di Pavia (non ancora 40enne) di smettere di molestarla telefonicamente, pretendendo anche una somma di 500 euro per non rendere pubblica la vicenda.

Ma dopo che il sacerdote le ha consegnato la somma, la 35enne è tornata alla carica chiedendo ancora soldi, per non rendere pubblici i messaggi del religioso, che pure non avevano contenuti compromettenti.

A quel punto il prete ha deciso di rivolgersi alla questura, raccontando tutto. La polizia gli ha consigliato di far finta di accettare la nuova richiesta economica della donna.

Il sacerdote si è presentato al nuovo incontro con i soldi (le banconote che erano state preventivamente “segnate” dalla polizia).

Al momento della consegna del denaro, sono intervenuti alcuni agenti della squadra mobile che hanno arrestato la 35enne, accusata del reato di estorsione.

La donna è stata poi scarcerata: dovrà recarsi in questura cinque volte alla settimana con l’obbligo di firma.

Sarà processata il prossimo 22 ottobre.

Il calo dei preti in Italia: 6.200 in meno in 30 anni

E’ un calo netto quello dei seminaristi italiani che arrivano al sacerdozio.

Nel 2013 sono stati ordinati 436 nuovi preti, ma a distanza di dieci anni il numero è sceso di 113 unità: nel 2023 i “novelli presbiteri” sono stati 323.

Dal 2018 in poi il numero è sempre stato inferiore ai 400, cifra non sarà superata nemmeno quest’anno: nei primi sei mesi del 2024, le ordinazioni sono state 121.

Nel 1990 i preti diocesani in Italia erano 38.000, senza contare i sacerdoti appartenenti a ordini e congregazioni religiose.

30 anni dopo, nel 2020, il loro numero era sceso a 31.800. In tre decenni, il corpo sacerdotale si è quindi ridotto del 16% circa, mentre sono aumentati i preti stranieri: da 204 a più di 2.600.

Gli effetti della decrescita si avvertono particolarmente nel centro nord. In diocesi di Tortona, si contano 91 sacerdoti a fronte di 309 parrocchie a una popolazione di 280.000 abitanti.

Va meglio al sud. Nel territorio della diocesi pugliese di Oria, che conta 170.000 abitanti, per 42 parrocchie ci sono 75 preti.

Il trend non risparmia i religiosi, cioè coloro che appartengono ai vari ordini. I Frati minori francescani in nord Italia erano suddivisi in 6 diverse provincie religiose.

Il calo ha imposto un ridimensionamento, e nel 2016 sono confluiti in un’unica circoscrizione.