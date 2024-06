Spari nei pressi di un lido: due feriti

Due uomini sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di un lido questa mattina a Brindisi.

I due feriti, medicati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

La sparatoria sarebbe avvenuta verso le 11: a quell’ora il lido era pieno di clienti, che non appena uditi gli spari si sono allontanati rapidamente.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla squadra mobile, mentre la polizia scientifica sul posto ha rilevato alcune tracce di sangue.

Non c’è ancora chiarezza sui motivi che hanno portato agli spari.

Gli investigatori ipotizzano un litigio per qualche incomprensione sorta in spiaggia o un regolamento di conti per vicende legate ad attività illecite.