A Succivo lo stage fine anno sportivo del “Tai shin Do kai Ryu”

Si è svolto stamane lo stage di fine anno sportivo della scuola di arti marziali “Tai shin do Kai ryu” del maestro Antonio Pitocchelli, 7° dan di ju jitsu.

L’evento – che si è tenuto presso il parco Jumanji di Succivo -e ha visto una straordinaria partecipazione, tenendo per circa due ore le strade attigue al parco piene di spettatori accorsi per vedere l’esibizione dei samurai.

Dopo il raduno, una sfilata multicolore di bandiere di tutti i paesi del mondo ha dato inizio allo spettacolo, a dimostrare che le arti marziali in particolare e lo sport in generale sanno essere strumento internazionale per promuovere l’accoglienza di tutte le etnie, di tutte le diversità, la pace e la comprensione tra i popoli.

Circa 90 atleti di varie età e categorie hanno portato con orgoglio le bandiere di diversi paesi del mondo con un unico slogan: “Tutti possono riuscire: la forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita” e stamattina il maestro Pitocchelli ha dato dimostrazione di come con competenza , capacità di accogliere e lavoro costante, chiunque, nonostante differenze o difficoltà, possa riuscire a raggiungere massimi risultati.

La sfilata è stata aperta non a caso dai suoi “diversamente atleti” che hanno lasciato il pubblico senza fiato, mostrando kata e tecniche di martial fight system.

Sensazionali le cadute con ostacoli proposte con maestria dai vari atleti, in grado di superare al volo anche 15 ostacoli , mostrando al pubblico come sconfiggere la prima paura nelle arti marziali: gli ukemi.

A seguire gli atleti hanno proposto in sincrono alcuni kata, di difficoltà crescente a seconda delle categorie di atleti che si esibivano.

Attesa per l’esibizione del gruppo femminile di “tessenjutsu”, arte marziale del ventaglio giapponese da combattimento.

Il kata, già presentato per l’evento “Donna in -difesa”, è stato preparato dal M° Carmen Pitocchelli, 2°Dan ju jitsu, figlia del maestro Antonio, ed è stato eseguito in modo eccellente per l’evento di oggi dalle sue allieve.

La platea ha assistito in religioso silenzio all’esibizione e le allieve di Tessen hanno saputo mostrare come il ventaglio da combattimento era così efficace e pericoloso che si poteva arrivare ad uccidere un avversario con un singolo colpo.

Nella scaletta delle dimostrazioni sono seguite poi le tecniche tradizionali in Suwari -waza, quelle che anticamente i samurai utilizzavano quando facevano visita allo Shōgun, non potendo stare in posizione eretta, ma in seiza.

Di seguito la difesa personale da strada molto attesa ed infine martial fight system e kick jitsu, mostrando anche la parte agonistica.

L’evento si è concluso con i kata con armi; prima gli atleti hanno mostrato varie tecniche e scambi con i bokken, spade di legno, e poi hanno saputo suggestionare il pubblico con la katana, trasportandolo negli antichi scenari del Sol levante.

Soddisfatto il Maestro Pitocchelli per un evento “voluto e realizzato insieme ai tutti i miei atleti e a loro va la mia gratitudine per aver potuto mostrare cosa si insegna nella mia scuola, non solo sport, ma accoglienza, inclusione, passione, determinazione. Solo così si raggiungono i risultati che stamattina tutti hanno potuto vedere”.

“E’ a loro che vanno i miei complimenti, alla loro grinta mai vista prima; loro hanno dimostrato a tutti cosa significa essere dei guerrieri e dei veri samurai. Vedere i miei atleti crescere e pian piano diventare la migliore versione di se stessi mi rende fiero del mio lavoro e curioso di vedere fin dove arriveranno in futuro. Alla fine dell’esibizione sono stati consegnati i diplomi per gli esami di passaggio di cintura, sostenuti nei giorni precedenti lo sage”.

di Ermelinda D’Angelo

scuola ‘Tai Shin Do Kai Ryu’ – Succivo