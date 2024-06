Virtus Aversa, Agouzoul torna ‘a casa’

Un talentuoso figlio di Aversa nel roster della Virtus Aversa in Serie A2. Uno schiacciatore che completa il reparto a disposizione di coach Giacomo Tomasello, un premio all’immensa abnegazione e soprattutto alla crescita tecnica degli ultimi anni.

Il 20enne (festeggerà il prossimo 31 luglio) Omar Agouzoul è un nuovo giocatore della squadra presieduta da Sergio Di Meo.

Un atleta che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile con la società normanna, ha sempre giocato a pallavolo ed è migliorato così tanto da meritarsi una chiamata dal mondo professionistico: “Quando me l’hanno detto non potevo crederci. In realtà non ci credo ancora, presto mi allenerò con campioni come Salvatore Rossini. E’ un sogno”.

Omar Agouzoul poi spiega quando ha saputo di questa opportunità: “Ero al compleanno di Andrea Di Meo, il figlio del nostro presidente, quando si avvicina a me Sergio Jr Di Meo e mi dice: “Preparati che sarai la nostra quarta banda”.

In quel momento pensavo fosse uno scherzo, ma era tutto vero. Mi sono subito messo al lavoro anche insieme a coach Stefano Beltrame e sto già studiando tutti i movimenti. Per l’inizio della preparazione voglio essere pronto”.

Inizia a giocare a 9 anni, con l’Under 13 proprio di Aversa. Poi uno stage con la Nazionale nel 2019, qualche allenamento con la squadra di Serie A3 ma adesso l’opportunità della vita: “Non ho mai saltato un solo allenamento perché ci credo tantissimo, spero di poter ottenere davvero qualcosa di importante anche per la mia vita”.

“Ho già avuto qualche delusione ma ora mi voglio prendere tutte le mie soddisfazioni. Girerò l’Italia con la squadra della mia città, sto raccogliendo tutti i consigli utili per migliorare giorno dopo giorno. Sono pronto”.

Il presidente della Virtus Aversa Sergio Di Meo ci tiene a dare il suo personale benvenuto al giovane Agouzoul: “Omar è l’esempio concreto di giovane che ha tanta voglia di emergere e di dimostrare il proprio valore. Un ragazzo d’oro che sono sicuro darà il suo valido contributo”.

“E’ la dimostrazione che con sacrificio si ottengono grandi risultati. E’ partito dal settore giovanile ed è arrivato in Serie A. E’ l’obiettivo della nostra società, con lui abbiamo realizzato anche un nostro sogno”.