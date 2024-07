15 anni, in 3 sullo scooter e senza casco sbattono contro auto in sosta

A quindici anni a piazza Dante in 3 sullo scooter e senza casco non si fermano all’alt: anche questo durante i controlli dei carabinieri

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno presidiato la zona del centro storico. Continua la tolleranza zero nei confronti dei centauri indisciplinati in sella senza casco.

Durante le operazioni i militari hanno elevato 47 sanzioni al codice della strada e di queste proprio 21 erano per la guida senza indossare il casco.

Sedici, invece, i ragazzini in sella a uno scooter beccati nella zona pedonale di piazza Dante.

Alla fine i carabinieri hanno sequestrato 22 mezzi su due ruote.

Tra questi c’è anche una storia.

Un 15enne dei quartieri è sul proprio Honda SH ed è in compagnia di altri 2 coetanei. Sono tutti e tre sullo scooter senza casco e percorrono la zona pedonale di piazza Dante.

I Carabinieri gli intimano l’alt ma l’invito non viene ascoltato. I militari – anche loro in sella ad uno scooter dell’Arma – inseguono i minorenni tra i vicoli di Napoli e la fuga termina a via Montecalvario.

Lì i 3 vanno a sbattere contro un’auto in sosta e fortunatamente nessuno si fa male.

Il giovane – non aveva mai conseguito l’esame per il patentino – viene affidato ai suoi genitori come gli altri due ragazzi. Lo scooter viene sequestrato.

Fenomeno parcheggiatori abusivi: saranno 4 le persone denunciate perché recidive nel biennio e già sottoposte a Dacur che esercitavano abusivamente l’attività tra via Cesare Battisti e Piazza Matteotti.