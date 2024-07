Abbandona due cani sulla strada legati a blocco di cemento

Abbandona due cani sul ciglio della strada.

Una pattuglia del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Cossato (Biella), nel corso dell’attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati contro il patrimonio, transitando nella zona industriale di Cossato, Via per Castelletto Cervo, notava nella pubblica via in prossimità dell’ingresso del canile, due cani di grossa taglia legati con i rispettivi guinzagli ad un manufatto in cemento, tipo panettone, esposti alle avverse condizioni metereologiche di forte pioggia in atto.