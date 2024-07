AC Sant’Antonio Abate, Cannella nuovo ds

L’AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica che Christian Cannella sarà il nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2024/2025.

Per lui un ritorno in giallorosso, dopo la stagione 2021/2022 culminata con la salvezza ai playout a Forio.

Navigata esperienza nel calcio campano, il Direttore Cannella lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Area Tecnica in Serie D ad Angri dove ha partecipato attivamente al raggiungimento dell’obiettivo finale della salvezza.

Nipote di Beppe Cannella, direttore ex serie A fra Salernitana, Modena, Nocerina e Siena, ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo in piazze storiche della Serie D come Battipagliese e Picerno.

Nel biennio 2018/2020 ha sfiorato la vittoria dei Play Off e conquistato la promozione con il Victoria Marra.

Due anni fa, invece, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo a Lioni nella prima parte di stagione e di Dirigente Sportivo a Pompei nella seconda parte.

“Ho sempre pensato che l’orgoglio di far parte di questo Club sia superiore ad ogni cosa. Appena ricevuta la chiamata da parte della famiglia Vertolomo non ho esitato un attimo nell’accettare perché Sant’Antonio abate si accetta a priori”, le prime parole di Cannella.

“Il mio è un ritorno, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale nel primo anno di Eccellenza conquistando una salvezza indimenticabile. È straordinariamente stimolante continuare a coordinare questo gruppo di lavoro che mi ha regalato emozioni uniche in passato. Questo viaggio è cominciato nel 21/22 con una squadra che ha saputo migliorare nel tempo, per poi imporsi e raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Oggi il nostro focus è di proseguire in questo percorso di crescita, in una categoria complicata e impegnativa come il campionato d’Eccellenza Campana. Step by step, siamo pronti a dare il massimo, sia sotto l’aspetto manageriale sia in campo per rendere sempre più orgogliosi i nostri splendidi tifosi che meritano categorie superiori”.

“Non voglio fare promesse ma una cosa è certa: insieme a mister Campana siamo pronti a trasmettere la nostra grinta a ogni singolo componente della rosa per far sì che la maglia venga sudata sempre.

“Ripartire da alcuni importanti calciatori dello scorso anno era fondamentale. Sicuramente ci sarà qualche altro innesto per rendere la squadra sempre più competitiva. Vi aspetto al campo! forza Sant’Antonio Abate!”.