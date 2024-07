AC Sant’Antonio Abate, Massimo Lombardi nuovo dg

L’AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica che Massimo Lombardi sarà il nuovo Direttore Generale del club giallorosso per la stagione 2024/2025.

Dirigente sportivo di navigata esperienza, l’anno scorso ha ricoperto il ruolo di Club Manager ad Angri al fianco del Presidente Raffaele Niutta.

Tante esperienze nella massima Serie Dilettantistica come Direttore Generale con Trani e Viribus Unitis, come Osservatore della Nocerina in Serie B, e come dirigente con Ercolanese, Isernia, Terracina e Cavese.

Negli anni è stato Direttore Sportivo per le società di Alba Durazzano, San Giorgio, Succivo, Baiano, San Vitaliano, Giorgio Ferrini BN, Real Ortese e Real Aversa.

Con il Nola ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile nel 2009/2010 in un’annata favorevole ai bianconeri culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza.

Stesso ruolo anche all’Afragolese, società con la quale è stato anche Direttore dell’Area Tecnica.

“Volevo ringraziare il Presidente Onorario Andrea Vertolomo, già mio Presidente a Cava de’ Tirreni, per questa opportunità ma soprattutto volevo fortemente ringraziare il mister Rosario Campana che mi ha voluto coinvolgere in questo nuovo progetto giovane e ambizioso”, le prime dichiarazioni del neo dg.

“Sono bastati pochi minuti per trovare la giusta intesa con il gruppo societario in quanto ci lega la medesima idea di base: fare il bene dell’AC Sant’Antonio Abate e migliore i risultati della passata stagione”.

“Sono sicuro di dare tutto me stesso in questa nuova avventura e sarò a completa disposizione della famiglia Vertolomo. So bene di arrivare in una piazza con storia e passione, fortemente legata al territorio e ai colori giallorossi e che mi stimolerà a sbagliare il meno possibile”.