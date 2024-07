Anziani soli in casa e irraggiungibili: intervengono i poliziotti

Soli in casa e irraggiungibili telefononicamente: intervengono i poliziotti in aiuto di due anziani ad Ancona.

I poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Fano a seguito di una segnalazione di un uomo che, contattato il 112, riferiva di essere molto preoccupato per le condizioni di salute dell’anziana madre, in quel momento sola in casa.

L’uomo riferiva di non essere in città in quel momento e di non ricevere risposte sebbene avesse più volte provato a mettersi in contatto con la donna.

Giunti sul posto, in ausilio a personale sanitario e Vigili del Fuoco, i poliziotti provavano a suonare ripetutamente al citofono senza tuttavia ricevere risposta.

A quel punto gli operatori intervenuti accedevano all’interno dell’appartamento e qui trovavano la donna, di circa 87 anni, distesa a letto che dormiva.

L’anziana riferiva di essere in buone condizioni di salute ma di essersi semplicemente addormentata senza rendersi conto del tempo che era trascorso. Veniva tranquillizzata sulla presenza del personale sanitario, dei VV FF e della Polizia in casa e le veniva chiesto se avesse bisogno di cure mediche ma la stessa riferiva di trovarsi in buono stato di salute e di non averne bisogno.

Dopo qualche ora i poliziotti sono intervenuti per un’analoga situazione. Questa volta nei pressi di via Delle Grazie veniva richiesto il loro intervento per un anziano che, solo in casa, aveva fatto preoccupare il figlio poiché si era reso irreperibile.

L’anziano, classe 1924, veniva trovato in buone condizioni di salute ma, in considerazione della sua età, veniva allertato sul posto personale sanitario che trasportava l’uomo per accertamenti presso il locale ospedale.