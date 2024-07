Anziano esce per una passeggiata e si perde: Polizia lo riporta a casa

Avventura a lieto fine questa mattina per un anziano classe ’38 originario della provincia di Varese, che si trovava a Como – nel quartiere di Prestino – ospite del nipote per passare il periodo estivo.

Uscito di buon’ora da casa per fare una passeggiata nel circondario ad un certo punto, disorientato, non è più stato in grado di ritrovare la via di casa.

L’anziano signore è stato così notato da una residente del quartiere che, notato il suo stato di malessere e sconforto, ha chiamato il 112 NUE, che ha immediatamente fatto intervenire una volante sul posto.

I poliziotti, con estrema delicatezza e professionalità sono riusciti a riassumere i fatti e a reperire alcuni dati riconducibili all’identità dei famigliari dell’anziano signore.

Il tempo necessario di svolgere gli accertamenti tramite i colleghi della centrale operativa dell’U.P.G.S.P. che sul luogo del ritrovamento è giunto subito il nipote dell’anziano al quale è stato affidato il nonno.

Nonno e nipote, felici per il lieto epilogo della vicenda, hanno calorosamente ringraziato sia la signora del quartiere per la sua sensibilità e senso civico, sia i poliziotti della volante per la celerità con la quale hanno risolto il problema.

Anziano muore in spiaggia: malore forse per gran caldo

Un uomo di più di 70 anni è morto verso le 10 mentre era sulla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari.

L’uomo ha accusato un malore forse dovuto al gran caldo.

Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri bagnanti.

Continua a leggere le notizie de larampanews, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp