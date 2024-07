Ascensore precipita di un piano: panico per 5 giovani

Brutta avventura in ascensore per cinque giovani turisti in vacanza nel Salento.

I cinque la scorsa notte rientrando nel B&B dove alloggiano, nel centro storico di Gallipoli, sono rimasti intrappolati nel vano ascensore che all’improvviso è precipitato al piano inferiore.

Fortunatamente, grazie all’entrata in funzione dei sistemi di sicurezza dell’impianto (i cosiddetti paracadute), che agiscono da freno in caso di guasto, i cinque ragazzi non hanno riportato conseguenze a parte un forte spavento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare i cinque.

Sono in corso verifiche per stabilire la causa del guasto e le eventuali responsabilità.

Blackout al Palagiustizia, 7 persone bloccate in ascensore per un’ora

Il palazzo di Giustizia di Milano è rimasto completamente senza corrente nel primo pomeriggio delloscorso 18 luglio, poco prima delle 15.

Sette persone sono rimaste bloccate in uno degli ascensori al secondo piano per quasi un’ora.

Una donna è stata colpita da un attacco di panico.

Bloccati anche tutti gli altri ascensori dell’edificio. Quando è tornata la corrente, sono riusciti a liberarsi: stanno tutti bene.

Sul posto, l’intervento dei vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno aperto la porta dell’ascensore in modo che amici e colleghi potessero allungare bottigliette d’acqua a chi si trovava all’interno.