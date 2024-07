Atti osceni in mezzo al parco: Polizia ferma giovane

Nella mattinata di giovedì, per tramite del numero di emergenza “112 NUE” giungeva alla Centrale Operativa della Questura una segnalazione relativa ad atti osceni commessi da un giovane in un giardino pubblico cittadino.

Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato giungevano immediatamente sul posto segnalato, ove prendevano contatto con i testimoni di quanto accaduto.

Nello specifico la richiedente l’intervento riferiva agli Agenti che, mentre si trovava in compagnia del suo fidanzato, notava un giovane che si stava tranquillamente masturbando nel giardinetto posta tra via Cesare Battisti e via Mendola, alla vista di tutti coloro che si trovavano a passare in zona.

Grazie alla segnalazione della giovane (che non aveva smesso di urlare all’indirizzo del depravato) ed all’immediato intervento dei Poliziotti, veniva interrotta l’azione indecente posta in essere da questo individuo – in seguito identificato per tale B. M., 26enne austriaco residente ad Innsbruck – alla quale, fortunatamente, non aveva assistito alcun minore.

Condotto in Questura per il prosieguo degli accertamenti, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria B. M. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti di costui la Misura di Prevenzione Personale del foglio di via obbligatorio, con il conseguente Divieto di far ritorno nel nostro Capoluogo per i prossimi 3 anni.