Aversa. Approvata la verifica degli equilibri di bilancio

Il Consiglio comunale di Aversa ha approvato in prima convocazione, con un solo voto contrario, la variazione di assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio 2024.

La deliberazione all’ordine del giorno ha ottenuto 14 voti favorevoli, 4 astensioni ed un solo voto contrario, quello dell’esponente dei 5Stelle.

Da evidenziare che l’atto approvato oggi tiene conto anche del subentro del Gestore Unico nell’ambito del sistema idrico integrato, cosa che avrà ripercussioni finanziarie positive anche per il Comune di Aversa, perché anche l’ente normanno, non essendo più deputato all’introito dei canoni idrici, non dovrà sostenere i relativi costi di gestione.

“Il passaggio fondamentale – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, Mariano D’Amore – è ora ottenere l’approvazione del piano di riequlibrio finanziario pluriennale da parte degli organismi competenti della Corte dei Conti e del Ministero dell’Interno”.

Il piano, infatti, nonostante sia stato adottato dal Consiglio comunale nel 2023, non è stato ancora approvato da questi organismi.

“Come prevede la legge, – dichiara ancora l’Assessore al Bilancio – il piano potrà essere anche ridefinito dalla nuova Amministrazione comunale. Naturalmente bisogna essere molto attenti e rigorosi perché l’Ente è in un percorso di risanamento, ma credo ci siano tutti i presupposti per centrare gli obiettivi che il Comune di Aversa si è prefisso”.

“La programmazione di questa Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Francesco Matacena – verrà effettuata in sede di predisposizione del DUP 2025-2026 e del bilancio 2025-2026, dopo l’approvazione delle mie linee di mandato, adottate in coerenza del programma elettorale presentato alla cittadinanza. Oggi ho apprezzato molto l’apertura e gli interventi costruttivi dell’opposizione”.