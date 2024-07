Aversa. Armato di bastone e bottiglia ferisce un giovane

Paura ad Aversa. Armato di bastone e bottiglia ferisce un minore, poi semina panico tra i giovani: 30enne bloccato dai Carabinieri.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri.

Una segnalazione, al numero di emergenza “112” della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa.

Una richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, preoccupati per i disordini e la tensione venutasi a creare tra alcuni giovani che si stavano intrattenendo in strada in via Archeologia di quel centro.

I militari del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia, già in circuito per un servizio di controllo del territorio, sono immediatamente giunti sul posto.

Lì sorpreso, sulla pubblica via, un uomo di colore armato di bastone che, senza apparente motivo stava minacciando e inveendo contro alcuni passanti, tentando di colpire anche i veicoli in transito.

Il 30enne di origini egiziane, regolare sul territorio nazionale, subito bloccato, disarmato del bastone in suo possesso, e condotto in caserma.

Gli immediati accertamenti, eseguiti anche grazie alle testimonianze di alcuni cittadini presenti sul posto, hanno permesso di ricostruire le fasi dell’aggressione.

La vicenda, scaturita da futili motivi, nel corso della quale un minore dell’agro aversano era stato poco prima colpito alla testa con una bottiglia in vetro lanciata dall’egiziano.

Il giovane, accompagnato da alcuni amici presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Aversa, ha subito una ferita lacero contusa alla testa: ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita.

Il 30enne, dopo le formalità di rito, denunciato in stato di libertà.

Dovrà rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali.