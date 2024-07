Aversa. Baldascino: “Matacena si ribelli a diktat e cambiali elettorali”

“I nomi degli assessori apparsi sui giornali, tra discendenti di ex sindaci e personaggi cui si devono pagare delle cambiali elettorali, sono la diretta continuità delle amministrazioni di centrodestra che hanno devastato la casa e le casse comunale degli ultimi vent’anni ad Aversa. Spero che siano smentite le indiscrezioni degli ultimi giorni”.

A dirlo, il capogruppo della minoranza di centrosinistra, Mauro Baldascino.

“Tutt’altro che ‘novità armonica’ che va oltre le passate stagioni, come aveva annunciato Matacena. Una palese bugia elettorale. Confido ancora in un scatto di autonomia che lo faccia ribellare ai diktat di coloro che lo circondano”.

“Comunque, mentre il sindaco è alle prese con l’irresponsabile melina sulla composizione della giunta, nei prossimi giorni avvieremo ad Aversa, con il Comitato cittadino promotore del referendum contro l’Autonomia Differenziata, una campagna per raccogliere le firme per il referendum contro la scellerata legge che a regime oltre a sfasciare l’Italia, danneggerebbe proprio i comuni del Sud come il nostro”.

“Un primo banchetto lo faremo la settimana prossima, per incontrare tutti coloro che desiderano partecipare ad una politica più seria e responsabile”.

LPCS a Matacena: “La giunta… il tempo è scaduto”

“Mentre si cerca di spacciare come grandi interventi il minimo sindacale il sindaco non è stato in grado di mantenere quanto annunciato. Abbia il coraggio e la forza di dire pubblicamente chi e perché non gli permette di varare la giunta e lo costringe a portare avanti estenuanti trattative”.

È il commento del gruppo ‘La Politica che serve‘ appartenente alla coalizione di centrosinistra.

AVERSA MERITA CHIAREZZA

“Crediamo che gli aversani apprezzerebbero chiarezza e trasparenza da parte di chi è stato eletto meno di un mese fa propagandando un ambizioso programma elettorale, che, probabilmente, è stato già messo da parte dalla sua maggioranza e dagli esponenti di punta che mirano a riempire caselle per soddisfare ambizioni personali, equilibri di lista senza badare alle competenze”.