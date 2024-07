Aversa. Banda del buco ci riprova nuovamente

La banda del buco ci riprova nuovamente con una gioielleria ad Aversa ma il colpo fallisce. E’ successo questo pomeriggio ad Aversa, sempre a via Roma. Il bersaglio dei banditi sempre una gioielleria, nelle vicinanze di un’altra oreficeria, quella della famiglia Marotta colpita tempo fa.

Un lavoro da professionisti. I malviventi si sono introdotti nelle fogne, arrivati sotto al pavimento del locale restava da scardinare la blindatura ma qualcosa è andato storto tanto da mettere in allarme i presenti.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Una volta scesi nelle fogne, le forze dell’ordine hanno appurato che i malvimenti stavano cercando in tutti i modi di smontare la blindatura.

Indagini in corso. Non si esclude che i ladri siano scesi direttamente dalle fogne in Via Vittorio Emanuele III, già utilizzate in passato per altre rapine.



Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per risalire alla banda del buco.