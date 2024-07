Aversa. Equilibri bilancio, LPCS: “Frutto vecchia amministrazione”

“Dall’approvazione egli equilibri di bilancio e dall’intervento del neoassessore alle finanze, Mariano d’Amore, emerge chiaramente che le politiche di rigore messe in campo dall’amministrazione Golia, con l’assessore Francesca Sagliocco, continuano a dare i risultati sperati e adesso chi ha la responsabilità di guidare la città deve continuare a muoversi nello stesso solco per perseguire l’opera di risanamento della casse comunali”. Lo dichiarano in una nota stampa gli aderenti de La Politica che Serve.

“Vogliamo sottolineare come con il voto favorevole di oggi alcuni consiglieri comunali si fanno carico del piano di rientro che la passata consiliatura ha approvato e che loro hanno pregiudizialmente bocciato nonché quei neoconsiglieri che negli anni hanno lanciato insulti di ogni tipo su Facebook e ci chiediamo cosa ne pensi l’ex leader della minoranza oggi assunto alla carica di vicesindaco. Inoltre evidenziamo che oggi è stato votato l’equilibrio del bilancio di previsione dell’amministrazione Golia che ricordiamo fu approvato senza modifiche dal commissario prefettizio”.

Gli esponenti del movimento Lpcs poi pongono l’accento sulla questione dell’Idrico: “‘Purtroppo a causa del commissaraimento e la concomitante campagna elettorale è passato sotto silenzio un provvedimento fondamentale per Aversa e i suoi residenti, ossia il passaggio del servizio idrico integrato dalla gestione diretta a ITL SPA, gestore unico della Provincia di Caserta individuato dall’Ente idrico campano. Lo ha disposto lo scorso 12 giugno il sub Commissario prefettizio Valentino Antonelli”.

“Era da anni che si attendeva la svolta nella gestione del servizio idrico che rappresenta un vero e proprio buco nero per le casse comunali ma ad oggi le buone notizie per gli aversani finiscono qui. Non si capisce cosa cambierà per i cittadini e per l’ente. Dal costo dell’acqua, agli interventi di manutenzione, all’organizzazione sul territorio per finire con tutto il contenzioso pregresso. Insomma si nasconde dietro al tecnico assestamento una svolta epocale per la città”.

“Come forza di minoranza invitiamo il sindaco e l’assessore competente a chiarire subito questi aspetti che incideranno sulle tasche e sulla quotidianità delle persone.”