“Nei giorni scorsi il Sindaco Matacena, a mezzo stampa, ha dichiarato che contestualmente alla proclamazione dei consiglieri comunali avrebbe presentato la Giunta municipale alla città di Aversa. Matacena, da sindaco sognatore, è già diventato un politicante millantatore”.

E’ quanto dichiara il gruppo Forza Aversa a nome del coordinatore Paolo Galluccio, Michele Galluccio e Augusto Bisceglia.

“Non solo la giunta non è stata varata come promesso, ma le diatribe interne alla sua maggioranza eterogenea, lo hanno messo addirittura alle strette, mettendo in discussione l’unico eventuale assessore di alto profilo il prof. D’Amore”.

“La città di Aversa ha bisogno di essere governata e non può essere ostaggio di chi vuole necessariamente piazzare una bandierina per chissà quale strana ed oscura motivazione. Purtroppo stiamo già assistendo al mercato delle vacche; l’applicazione peggiore anche del manuale Cencelli”.

“Facciamo appello al Sindaco Matacena e alla sua stillata integrità morale: non si faccia tirare per la giacca, abbia uno scatto di orgoglio e nomini una Giunta altamente tecnica, tenendo conto di professionisti che veramente vogliono impegnarsi con cognizione di causa per la nostra città, mettendo alla finestra chi, pur di vincere un’elezione e di avere un assessorato poi, ha svenduto e rinnegato la propria ideologia politica, laddove l’avesse mai avuta”.

“Dovrebbe, infine, ricordare a qualche suo adepto che la politica è dare e non ricevere”.