Aversa. Ordini Professionali incontano il vicepresidente Buonavitacola

L’emergenza Genio Civile Caserta è stato l’oggetto di incontro che si è tenuto al comune di Aversa tra gli Ordini Professionali di Terra di Lavoro e il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Buonavitacola.

Dall’incontro sono emerse linee guida precise che saranno dettate ai settori provinciali del Genio Civile per superare la grave situazione di ritardi ormai annosi che si registrano soprattutto negli uffici di Caserta.

All’incontro, svoltosi in mattinata, vi erano gli ordini provinciali degli Architetti PPC, guidati dal presidente Raffaele Cecoro; degli Ingegneri, Carlo Raucci; dei Geometri, Aniello Della Valle, e l’associazione dei costruttori edili di Caserta e della Campania (ANCE), con i presidenti Antonio Pezone e Luigi Della Gatta.

Alla presenza anche del presidente della VII Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini, e del sindaco di Aversa, Francesco Matacena, i presidenti degli ordini Cecoro, Raucci e Della Valle e di Ance, Pezone e Della Gatta, hanno espresso il forte dissenso e la profonda preoccupazione dei tecnici professionisti e dei costruttori casertani per i ritardi accumulati negli ultimi tempi dagli uffici casertani del Genio Civile, dove giacciono da anni pratiche mai evase e istruttorie mai completate, con conseguenze ormai annose e completamente negative sul comparto dell’edilizia e sul mondo professionale.

I vertici provinciali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Costruttori, così come concordato nella riunione convocata e tenutasi nei giorni scorsi presso l’ordine degli architetti, hanno anche informato Buonavitacola della volontà, con gli iscritti e gli associati dei rispettivi ordini, di inscenare una protesta civile e pacifica dinanzi al Settore Genio Civile di Caserta, che ha sede in via Cesare Battisti, se entro qualche settimana non sarà impressa una svolta vera al cattivo funzionamento degli uffici regionali con lo sblocco degli arretrati.

Il confronto tra Buonavitacola, Cecoro, Raucci, Della Valle, Pezone e Della Gatta è stato molto proficuo ed ha permesso di stabilire un percorso congiunto che vedrà, già nei prossimi giorni, la istituzione di una commissione tecnico-istituzionale, composta anche dai vertici degli ordini professionali, che dovrà definire le linee guida per le diverse pratiche sia di autorizzazione sismica sia di attestazione di progetto così da ottenere tempi certi sulla istruttoria delle pratiche da parte degli uffici del Genio Civile di Caserta, e superare i ritardi accumulati in questi ultimi anni.

Ovviamente, in caso di mancato rispetto di questi tempi così come indicati nelle linee guida, da parte degli uffici del Genio Civile, la Regione Campania valuterà l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei procedimenti.

Sono state discusse anche alcune soluzioni tecniche, in primis l’innalzamento dell’altezza minima strutturale, che comunque verranno approfondite nelle prossime settimane, in seno allo stesso tavolo tecnico-istituzionale che verrà convocato in Regione.

“Dalla settimana prossima, sarà messo in campo un tavolo tecnico-istituzionale per risolvere una volta e per tutte il problema dell’arretrato delle pratiche pendenti presso il Genio Civile di Caserta”, fa sapere il consigliere regionale Giovanni Zannini.

“Ringraziamo il vice presidente della Giunta regionale Buonavitacola per la rapidità con cui ci ha ricevuti e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche che gli abbiamo illustrato, dando prova di ascolto e capacità di confronto, così come ringraziamo il consigliere regionale Zannini per il supporto che sta garantendo alla nostra battaglia per ottenere tempi più celeri negli uffici del Genio Civile di Caserta ed il recupero dei ritardi accumulati nelle tante pratiche giacenti”, afferma Raffaele Cecoro, presidente degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta

Siamo fiduciosi che la prossima definizione di precise linee guida possa rappresentare un primo passo verso una velocizzazione delle istruttorie tecniche e verso un riorno alla normalità delle nostre attività professionali e dell’intero comparto edile casertano”.