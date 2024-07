Aversa. Raccolta rifiuti, Matacena a 360 gradi

Da diversi giorni il sindaco di Aversa Franco Matacena sta seguendo personalmente l’intensa attività degli uffici comunali sul fronte della raccolta rifiuti.

Incontri quotidianamente anche coi dirigenti per programmare e realizzare quell’esteso intervento straordinario per il decoro urbano che aveva promesso quale primo atto del proprio mandato.

Chiesto alla Polizia Municipale un maggiore controllo dei conferimenti e degli sversamenti abusivi, e in questi giorni la squadra ecologia dei vigili urbani ha comminato diverse sanzioni ai locali che non avevano svolto correttamente la differenziazione dei rifiuti e multato un cittadino per aver abbandonato rifiuti ingombranti in strada.

MATACENA INCONTRA I DIPENDENTI

Sono anche state rilevate diverse irregolarità nei prelievi del personale Tekra. Matacena ha anche incontrato personalmente una delegazione sindacale dei dipendenti della società di gestione rifiuti per approfondire i termini della vertenza in corso tra l’azienda e i lavoratori, garantendo attenzione da parte dell’amministrazione alle richieste del personale e chiedendo collaborazione da parte dei lavoratori nel miglioramento del servizio raccolta.

Il primo cittadino, insieme al segretario generale comunale e al delegato della ditta Tekra, ha avuto un lungo incontro anche con la dottoressa Fornasier, direttore medico dell’ospedale Moscati di Aversa e con tutti i primari della struttura, per focalizzare le criticità della raccolta differenziata presso il nosocomio.

Individuata l’area del Pronto Soccorso, meta di un elevato numero di accessi, come quella dove è necessario potenziare il numero dei contenitori e la vigilanza, creando per l’intero ospedale una specifica campagna di comunicazione per richiamare l’attenzione sulla corretta gestione della raccolta dei rifiuti, individuandoli anche a seconda dei reparti di produzione.

DEBLATTIZZAZIONE AD AVERSA

Intanto stanno procedendo su tutto il territorio gli interventi di sanificazione e deblattizzazione, indispensabili in periodo estivo, dando priorità alle zone periferiche, un’attività che sta vedendo impegnati in prima linea i volontari della Protezione Civile, con una organizzazione di attento coordinamento di tutte le risorse disponibili.

Sono quasi terminati i lavori di manutenzione straordinaria della storica fontana di piazza Vittorio Emanuele II, che è tornata finalmente a zampillare dopo anni e che presto sarà riconsegnata alla città completamente ripulita.