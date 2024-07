Barista rapinata e violentata mentre sta aprendo il locale

Violentata all’alba, mentre stava aprendo il suo bar. E’ successo a una barista di Vimercate, la mattina del 13 luglio.

Ieri, mercoledì 24, i carabinieri hanno arrestato un 19enne abitante delle case popolari della zona con l’accusa di rapina aggravata e violenza sessuale.

Dopo dieci giorni, quindi i carabinieri hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Monza e l’indagato, non sarebbe nuovo a problemi con la giustizia in quanto da minorenne avrebbe trascorso un periodo agli arresti domiciliari, anche se non per reati a sfondo sessuale.

La donna era stata rapinata di 70 euro dal giovane che aveva poi abusato di lei.

Secondo quanto ricostruito (e confermato dalle telecamere) un uomo con volto travisato aveva atteso l’arrivo di una donna titolare di un bar del centro cittadino e, dopo averla colta di sorpresa alle spalle, sotto minaccia di una pistola puntata alla testa, l’aveva costretta ad entrare del locale e a consegnare il denaro contenuto sia nel registratore di cassa che all’interno dei propri effetti personali che portava al seguito.

Era quindi stata portata alla clinica Mangiagalli dove, nonostante la paura e le sue condizioni, era stata in grado di fornire alcuni dettagli agli investigatori che hanno poi analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e condotto indagini genetiche fino ad arrivare al presunto aggressore.

La Procura della Repubblica e i Carabinieri sono pervenuti all’identificazione dell’arrestato a seguito di ininterrotta attività di indagine, nel corso di cui sono stati valorizzati gli elementi forniti dalla persona offesa, sono state acquisite e analizzate le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza attivi sul luogo del fatto e nelle vie limitrofe, è stato fatto ricorso ad attività tecniche, sono state studiati spostamenti e frequentazioni dell’indiziato.