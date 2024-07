Bimba si allontana dal papà e fa perdere le proprie tracce

Una bimba si allontana dal papà mentre è al parco: genitori disperati.

Nella serata di domenica, al numero di emergenza “112 NUE” giungeva la chiamata preoccupatissima del papà di una bambina scomparsa da sotto i suoi occhi.

Nell’occasione l’uomo, in preda alla disperazione, riferiva alla Centrale Operativa della Questura che, durante una passeggiata nei pressi del Parco Pompei, la figlioletta di 8 anni, in sella alla sua bicicletta, in un momento di distrazione del genitore si era allontanata.

l papà, dopo averla cercata in lungo e in largo nella zona, non sapendo più cosa fare, temendo che si fosse verificata una tragedia o un rapimento, in stato di angoscia ed agitazione richiedeva aiuto al “112”.

La Centrale Operativa della Questura, valutata l’assoluta gravità della situazione, inviava immediatamente nel luogo indicato tutte le pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato a disposizione in quel momento sul territorio bolzanino.

Gli Agenti, dopo aver preso contatti con l’uomo, si facevano fornire una descrizione dettagliata della bimba, indossante una maglietta bianca, pantaloncini di colore rosa, sandaletti e bicicletta di colore rosa e bianco.

Gli equipaggi della Polizia, quindi, iniziavano a setacciare minuziosamente l’intera area del Parco e le Vie limitrofe.

Dopo circa un ora, mentre già iniziava a far buio, i Poliziotti riuscivano ad intercettare la piccola in via Duca D’Aosta, nei pressi di Piazza Adriano, piangente e disperata.

La bimba, dopo essere stata tranquillizzata, veniva riaffidata alle cure dei genitori, i quali, emozionatissimi ed in grande stato di agitazione, non smettevano di ringraziare di cuore il Personale della Polizia di Stato per avergliela riportata sana e salva.

“Ancora un episodio di angoscia e disperazione conclusosi con un lieto fine grazie al provvidenziale intervento degli Agenti della Polizia di Stato – ha tenuto a sottolineare il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. E’stato infatti grazie al tempestivo intervento degli Equipaggi delle “Volanti” che la piccola, piangente ed infreddolita, è stata individuata lungo le strade cittadine e riaffidata ai genitori, in preda alla disperazione”.