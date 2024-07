Bimba resta da sola nell’asilo: ‘chiusa dentro’ dalle maestre

Due maestre di un asilo nido avrebbero chiuso all’interno una bimba di appena 10 mesi che stava ancora dormendo.

I genitori della piccola hanno denunciato l’accaduto alla polizia e sono in corso degli accertamenti.

Il fatto è avvenuto lo scorso martedì in quel di Varese.

Il papà della piccina si era recato intorno alle ore 17 all’asilo privato per prendere la figlia, al suo arrivo ha trovato tutto chiuso.

Allarmato ha immediatamente telefonato alle maestre che però non rispondevano al telefono; poi ha chiamato la moglie, che lo ha raggiunto in fretta.

Dopo circa 20 minuti, è arrivata di corsa una delle due maestre che ha aperto le porte dell’asilo, spiegando che la sua collega doveva essere insieme alla loro figlia.

Stando al racconto del padre, la bimba era ancora nel suo letto a dormire all’interno della struttura mentre l’altra maestra è arrivata poco dopo.

La cooperativa sociale che gestisce la struttura ha sospeso in via cautelativa le due maestre per il periodo in cui verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso.

“Stiamo facendo approfondimenti e valutazioni per capire se c’è stata negligenza e in che termini, per valutare anche se e come la cooperativa stessa debba intervenire a sua tutela”, fa sapere il presidente della cooperativa.