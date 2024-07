Blackout informatico, guasti segnalati in tutto il mondo

”I nostri servizi vengono migliorati mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione”, ha scritto Microsoft su X.

In una comunicazione Microsoft afferma che gli utenti ‘potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi Microsoft 365’.

Microsoft aggiunge di essere attualmente ‘mobilitata per gestire questo evento con la massima priorità e urgenza, continuando ad affrontare l’impatto in corso per le rimanenti applicazioni Microsoft 365 che si trovano in uno stato degradato’.