Blackout, rete obsoleta

Siamo arrivati nel 2024 ed è indispensabile ormai pensare ad yb upgrade della distribuzione della rete elettrica.

Cosa fare? Tocca ai sindaci intervenire. Un tavolo di confronto con E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che si occupa della manutenzione delle linee di trasmissione), Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e Prefettura per mettere in pratico un piano di rifacimento della linea principale e di quelle secondarie, ormai obsolete per il 2024.

I disagi arrecati a migliaia di cittadini per l’interruzione di fornitura dell’energia elettrica iniziano a diventare un serio problema.

Non possiamo parlare di digitalizzazione, telelavoro, telemedicina e banda larga se nelle abitazioni e nelle aziende non arriva l’energia elettrica.

Purtroppo è alcuni anni che – durante il periodo estivo – il blackout della fornitura di energia elettrica è una costante.

A ciò si aggiungano anche costanti cali di tensione che danneggiano in modo irreparabile le attrezzature collegate alla rete, causando danni economici ad aziende e famiglie.

I cittadini fanno appello ai politici provinciali, regionali, deputati e senatori di intervenire quanto prima su questa problematica.

Un problema di carattere generale che fa fatica ad essere risolto, creando continui disagi.

I vari standard delle interruzioni elettriche

In materia di interruzioni, per mantenere alta la qualità del settore, sono previsti determinati standard che variano sia in base alla dimensione del Comune in cui si verifica l’interruzione, sia in virtù della durata dell’interruzione stessa:

Comuni con meno di 5.000 abitanti: l’interruzione non deve superare le 16 ore consecutive;

Comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti: l’interruzione non deve superare le 12 ore consecutive;

Comuni con più di 50.000 abitanti: l’interruzione non deve superare le 8 ore consecutive.

Nel caso in cui ci sia stata una interruzione superiore allo standard previsto scatta un indennizzo automatico pari a 30,00 euro, incrementato di 15,00 euro per ogni 4 ore di interruzione sino ad un massimo di 300,00 euro, il quale sarà riconosciuto in bolletta dal proprio fornitore per conto del distributore di zona.

Questi indennizzi non precludono l’eventuale possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento del danno nei casi in cui si verificano danneggiamenti a dispositivi/elettrodomestici o impossibilità di poter svolgere l’attività lavorativa.

Cosa fare in caso di blackout o calo di tensione

In caso di calo di blackout o calo tensione, seguite queste procedure per proteggere voi stessi e i vostri elettrodomestici:

Spegnete gli elettrodomestici: staccate dalla presa tutti gli elettrodomestici non essenziali per ridurre il consumo di energia e prevenire danni dovuti a fluttuazioni di tensione. Lasciate collegati solo gli elettrodomestici indispensabili come frigorifero e congelatore.

staccate dalla presa tutti gli elettrodomestici non essenziali per ridurre il consumo di energia e prevenire danni dovuti a fluttuazioni di tensione. Lasciate collegati solo gli elettrodomestici indispensabili come frigorifero e congelatore. Ridurre l’uso delle luci : spegnete tutte le luci non necessarie per stabilizzare la tensione e ridurre il consumo di energia. Evitate l’uso di lampade ad alta intensità che potrebbero sovraccaricare ulteriormente la rete.

: spegnete tutte le luci non necessarie per stabilizzare la tensione e ridurre il consumo di energia. Evitate l’uso di lampade ad alta intensità che potrebbero sovraccaricare ulteriormente la rete. Evitate l’uso di ascensori : durante un calo di tensione, gli ascensori potrebbero bloccarsi. Usa le scale per spostarti tra i piani e riduci il rischio di rimanere intrappolato.

: durante un calo di tensione, gli ascensori potrebbero bloccarsi. Usa le scale per spostarti tra i piani e riduci il rischio di rimanere intrappolato. Aspettate e osservate: i cali di tensione sono spesso temporanei. Aspetta alcuni minuti per vedere se la situazione si risolve spontaneamente. Se il problema persiste, contatta il gestore della rete elettrica locale per segnalare l’anomalia.

Come proteggere gli elettrodomestici

Per prevenire danni agli elettrodomestici in caso di cali di tensione, utilizzate i seguenti dispositivi di protezione:

Salvavita: obbligatorio in tutte le abitazioni, il salvavita interrompe automaticamente l’erogazione di corrente in caso di dispersione o sovraccarico, proteggendo sia le persone che gli apparecchi.

obbligatorio in tutte le abitazioni, il salvavita interrompe automaticamente l’erogazione di corrente in caso di dispersione o sovraccarico, proteggendo sia le persone che gli apparecchi. Stabilizzatori di tensione: questi dispositivi regolano la tensione in ingresso, mantenendola costante anche in caso di cali o fluttuazioni, proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.

questi dispositivi regolano la tensione in ingresso, mantenendola costante anche in caso di cali o fluttuazioni, proteggendo i dispositivi elettronici sensibili. Gruppi di continuità (UPS): Gli UPS forniscono alimentazione di emergenza agli elettrodomestici collegati in caso di interruzione o calo di tensione, garantendo il loro funzionamento anche in assenza di rete elettrica.

Blackout, come non farsi cogliere impreparati

A differenza del calo di tensione, che è temporaneo, il blackout può durare da pochi minuti a diverse ore, o in casi estremi, anche giorni; ecco perché è fondamentale prevenirlo e non farsi trovare impreparati.

Prepara un kit di emergenza che contenga torce elettriche con batterie di ricambio, candele, fiammiferi, un radio a batterie o a manovella, e un kit di pronto soccorso.

Assicuratevi di avere un’abbondanza di batterie per i vostri dispositivi e prendete in considerazione l’acquisto di power bank o caricabatterie portatili per mantenere carichi i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici essenziali.