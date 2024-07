E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, informa che l’eccezionale ondata di calore che sta interessando in particolare alcune province di Caserta e Napoli ha determinato una serie di disservizi e blackout sulla rete elettrica presente in alcuni comuni campani per la risoluzione dei quali la Società si è prontamente attivata.

L’Azienda, infatti, ha messo in campo una task-force di oltre 250 tecnici di E-Distribuzione, mobilitando anche proprio personale di altri territori, insieme a 220 persone di imprese terze, e con l’ausilio di 16 gruppi elettrogeni e 10 power station.

In ordine all’eccezionalità dell’ondata di calore si fa presente che le temperature registrate in questi giorni superano, in alcuni casi, di oltre 6°C gradi le medie stagionali del periodo.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale.

Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico.

E-Distribuzione ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.

Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”,raggiungibile al link: www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html

Ta i comuni particolarmente interessati dai guasti dovuti al grande caldo (l’asfalto sotto il quale passano le linee elettriche interrate di media tensione, non riesce a causa delle alte temperature a dissipare il calore, causando in molti casi il danneggiamento dei cavi):

Mondragone

Casal Di Principe

San Felice a Cancello

Trentola-Ducenta

Santa Maria a Vico

Villa Di Briano

Sessa Aurunca

San Cipriano d’Aversa

San Marcellino

“Capiamo i disagi ma possiamo garantire che i colleghi stanno lavorando senza sosta, giorno e notte, per ridurre al minimo i disagi per la clientela”, conclude la nota Enel.