Caos voli, ‘dirottati’ da Napoli a Salerno-Costa d’Amalfi

Può succedere come in effetti sta succedendo che dopo un anno di lavoro e sacrifici decidi di concederti una meritata vacanza.

Vai in agenzia, prenoti il tuo pacchetto e già assapori quel momento di quando entri nell’aeroporto di Capodichino pronto a decollare per la tua meta da sogno.

Però… può succedere anche l’imponderabile: il famoso imprevisto ed imprevedibile!

All’improvviso ti arriva una mail dal tuo tour operator: “Vi comunichiamo che, a seguito della riduzione slot aeroportuali presso lo scalo di Napoli Capodichino i voli ‘XXXX’ del ‘XXXX’ sono riprogrammati sullo scalo aeroportuale di Salerno Costa d’Amalfi”.

Come saprete l’aeroporto Salerno Costa di Amalfi – inaugurato stamane – che si trova tra i comuni di Bellizzi e Pontecagnano (21 km a sud di Salerno, ndr) sarà il secondo aeroporto regionale.

Una notizia bellissima per i Campani e specialmente per i Salernitani ma come solito, si fanno ‘prima i cappelli e poi le teste’.

Potreste dunque decidere di fare un piccolo sacrificio e raggiungere con mezzi vostri l’aeroporto di Salerno ma quello che appare facile risulta invece essere molto complicato.

Il nuovo aeroporto di Salerno si trova in una zona abbastanza isolata, scarsamente collegata.

Consultando il sito internet, vi è traccia di un parcheggio di fronte al terminal: 50 euro a settimana. Qui sorge il problema: un parcheggio veramente piccolo.

Potreste allora pensare di raggiungere Salerno in treno e poi andare in aeroporto usando la navetta messa a disposizione da Trenitalia. Le corse dovrebbero essere in concomitanza con i voli di linea.

E per i charter? Senza calcolare che lo spostamento in bus impiega circa 40 minuti. Pensare di raggiungere l’aeroporto in taxi? Pare che gli accordi siano ancora in alto mare.

Insomma per i Napoletani e limitrofi è più facile arrivare a Roma Fiumicino che al Salerno-Costa di Amalfi.

Si sta verificando dunque quello che è già accaduto per la stazione TAV di Napoli-Afragola dove arrivarci coi mezzi pubblici è assai difficile.

Molti tour operator, per ovviare al problema, stanno comunicando ai propri clienti che metteranno a disposizione degli autobus a loro spese per il trasporto da Capodichino a Bellizzi-Pontecagnano.

Insomma non proprio una bella sorpresa per coloro che già immaginavano di decollare dall’aeroporto vicino casa.

Quello che appare chiaro è che per riempire l’aeroporto di Salerno si stanno togliendo voli a Capodichino.

Voli che tra l’altro le persone avevano già prenotato e pagato.