Castaldo nuovo head coach del Centro Ester Napoli Basket

Un gradito ritorno per la divisione pallacanestro del Centro Ester Barra, Roberto Castaldo, classe 78. Allenatore Nazionale e Formatore FIP.

Dal 2000 al 2012 è stato membro del CNA Napoli e dal 2018 al 2020 membro della commissione CNA Regionale.

Una lunga esperienza alle spalle che lo ha visto ricoprire diversi incarichi come capo allenatore (maschile e femminile) e come responsabile del settore giovanile (maschile e femminile). Dal 2004-2008 ha collaborato con il settore squadre nazionali partecipando a diversi raduni con le nazionali giovanili.

Castaldo è un commercialista con expertise in economia e management riconosciuto a livello internazionale in Coaching e Performance Management, da sempre ha coniugato managerialità a forte impatto umanistico a conoscenze tecnico-tattiche che gli hanno concesso di vincere 10 delle sue 16 stagioni da capo allenatore senior più diverse finali giovanili.

Questo il commento del neo coach “sono stato molto contento della chiamata e ringrazio il presidente Pasquale Corvino e il direttore sportivo Massimo Fonisto per la fiducia. Ho subito apprezzato subito la lungimiranza e le potenzialità del progetto. Il Centro Ester è un’istituzione, la seconda realtà di Napoli, che da sempre svolge un importante ruolo sociale oltre che tecnico. La cosa che più di tutti mi ha colpito è stata la grande organizzazione e passione che il responsabile del settore giovanile Agostino Romano ha realizzato e gli ambiziosi obiettivi che hanno posto in essere per il prossimo triennio. Sono certo che ci divertiremo insieme e costruiremo le basi per avvicinare tanti alla Pallacanestro. Ritrovo tanti amici e con Fonisto, Romano e Giustiniani siamo già all’opera per pianificare la programmazione tecnica per la prossima stagione.

In questa ottica abbiamo già organizzato insieme allo staff tecnico un programma di allenamenti presso il Centro che ci consentiranno di valutare atleti senior e under per la prossima stagione”

Il Patron Pasquale Corvino commenta così: “Ho conosciuto da poco Roberto e subito mi ha colpito per la profonda competenza, professionale e tecnica. Ex Atleta del Centro ha mostrato subito grande condivisione valoriale sui progetti ambiziosi che abbiamo. È la persona giusta per arricchire di competenze ed esperienza il nostro progetto. Ci siamo trovati subito in sintonia su tutto e ci siamo messi all’opera per programmare una grande stagione”.

Dello stesso avviso il direttore sportivo Massimo Fonisto: “Il nostro è un progetto ambizioso e la scelta del tecnico per noi è stata prioritaria. Con Roberto c’è stato subito feeling e quando abbiamo dovuto scegliere non c’era profilo migliore. Grande capacità organizzativa, conoscenza tecnica e di gestione dei gruppi sono elementi per noi imprescindibili per la realizzazione del progetto in linea con i piani sociali del Patron Pasquale Corvino. Da sempre attenti ed impegnati nella costruzione di un progetto con basi solide che parta dal settore giovanile. Siamo già al lavoro per allestire un roster che possa far divertire il folto pubblico che segue la nostra squadra. Con Roberto ci siamo subito messi all’opera per l’organizzazione di un programma di lavoro che possa esaltare i giovani che abbiamo e che saranno l’ossatura della squadra nei prossimi anni”.

Anche il responsabile del settore giovanile Agostino Romano dello stesso avviso: “Conosco Roberto da anni ed ho fatto il suo nome quando ne abbiamo avuto la possibilità. Sono molto contento perché si aggiunge professionalità ed esperienza al nostro progetto. Da subito Roberto ha mostrato attenzione ai dettagli e grande coinvolgimento di tutte le parti in causa”.