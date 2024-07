Conclusa la due giorni della ‘Festa di Mezza Estate’ a Casaluce

La Pro Loco di Casaluce ha concluso all’insegna del divertimento, le due magnifiche serate del 27 e 28 luglio 2024, organizzate con il patrocinio del Comune.

Le due serate rientravano nell’ambito della “Festa della Musica” e della “Giornata Nazionale delle Pro Loco”.

Sabato 27, con l’apertura degli stand, distribuzione del materiale informativo e accoglienza degli ospiti a piazza Falcone, è stata presentata in loco, in collaborazione con il Moto Club ‘I Falchi Rossi’, la 5ª edizione del Moto Raduno, con esposizione e mostra di moto di particolare valore ed interesse.

Quasi una cinquantina i motociclisti intervenuti, che hanno poi sfilato per le strade del paese, sostando a piazza Statuto per un aperitivo, dopodiché sono rientrati a piazza Falcone, dove ad attenderli vi erano i soci della Pro Loco con una bella cocomerata rinfrescante per tutti i partecipanti, seguita da un’estrazione di prosciutti e confezioni di vino, assegnati ai vincitori, nonché distribuzione di attestati di partecipazione.

Sempre in piazza Falcone, lo Show del comico-imitatore Alberto Caiazza che ha divertito tutti i presenti.

Domenica 28, start d’inizio della seconda serata con l’apertura degli stand, la distribuzione del materiale informativo e l’accoglienza degli ospiti, accompagnati da animazione musicale.

Successivamente la ‘Serata Danzante’ con balli di gruppo e non solo, per coppie, singoli, famiglie ed amici, sotto la direzione della Scuola di Ballo “ASD LIFE FOR DANCE”.

Chiusura in freschezza con grande ‘cocomerata’ per i presenti.

“Una due giorni di grande divertimento due serate passate in spensieratezza”, ha commentato il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione.

“Consideriamo anche che a piazza Falcone è presente il Parco Giochi inclusivo, dove i genitori hanno potuto lasciare giocare i propri figli, gustandosi in tranquillità la mostra delle moto e lo show, nonché divertendosi danzando e socializzando in armonia con tutti i partecipanti”.

“Ringraziamo -conclude il Presidente- l’Amministrazione Comunale di Casaluce per la concessione dello spazio”.

“Ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor che con il loro aiuto hanno permesso la realizzazione della kermesse e tutte le persone presenti, sperando che si siano divertite”.