Ieri sera a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino filippino di 32 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato Mecenate, intorno alle ore 22, durante un servizio di contrasto allo spaccio di droga nei pressi di Ponte Lambro, hanno sottoposto a un controllo l’uomo che si aggirava vicino alla fermata dei mezzi pubblici di via Rilke.

I poliziotti hanno rinvenuto un accendino che non funzionava e al cui interno vi erano 4 bustine di cristalli di shaboo, una penna con una bustina di shaboo nascosta nell’alloggiamento del refill e, nello zaino, un altro accendino che nascondeva una bustina della stessa sostanza stupefacente.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in via degli Umiliati, rinvenuti 2 bilancini di precisione e 240€ in contanti, altre penne con la droga e anche cerotti.

Rider della droga arrestato dalla Polizia

Verso le ore 10.30 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura, transitando per un normale controllo in Viale Riviera Berica, ha notato un uomo a bordo di una bicicletta, diretto in centro città, che sembrava nascondersi alla vista dei Poliziotti.

Gli Agenti, insospettiti, decidevano di fermalo per un più approfondito controllo.

L’uomo, successivamente identificato per U.D., nigeriano del 1998, era particolarmente nervoso.

Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 34 sacchetti di cellophane trasparente costuditi nei boxer.

Accompagnato in Questura, veniva trovato in possesso di ulteriori 53 dosi di stupefacente, rigurgitate a terra nel corso di un ulteriore controllo.

All’interno del borsello conservava oltre mille euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio e vari telefoni cellulari.

Il tutto sottoposto a sequestro.

La sostanza stupefacente risultava avere un peso complessivo di circa 35 grammi, tra cocaina ed eroina: arrestato in fragranza del reato.

L’Autorità Giudiziaria ne disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.

In Questura riconosciuto anche da altri Poliziotti come una delle persone che recentemente gravitano nell’area di Campo Marzo e Piazzale Bologna a bordo di biciclette, più volte sottrattosi al controllo con fughe repentine.