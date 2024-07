Ad Ercolano ad essere off-limits non è soltanto il mare, lo è anche il cimitero.

Dallo scorso 19 luglio infatti le congreghe del SS. Rosario in S. Caterina, della SS. Trinità e di S. Luigi Gonzaga hanno sospeso qualsiasi attività cimiteriale chiudendo l’accesso alle cappelle ai familiari dei defunti.

In un comunicato delle arciconfraternite si legge che tali disposizioni derivano da un contenzioso con l’amministrazione comunale di Ercolano che ha bloccato i conti delle tre confraternite.

“Le congreghe cimiteriali non pagano le tasse – spiega un cittadino rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli- e chiudono togliendoci così anche la possibilità di commemorare i nostri defunti (nonostante i soldi che noi versiamo)”. “A febbraio, per un posto destinato ad un mio defunto in congrega ho pagato migliaia di euro.”

“Contattata l’amministrazione comunale, ci hanno spiegato che le tre congreghe hanno un debito di circa 1 milione e 600 mila euro per non aver pagato la Tari da anni e quindi gli sono stati congelati i conti correnti – spiega il deputato di AVS, Borrelli -. Questo già rappresenta un danno oltre che per le casse comunali anche per i cittadini che dovranno pagare loro il debito delle congreghe.

“Intascano denaro per i servizi cimiteriali (gestiscono circa l’80% delle nicchie) e per la gestione dei lumini eppure evadono le tasse nonostante le cappelle non siano luoghi di culto ma luoghi di attività redditizie”.

“Nonostante l’evidente torto hanno deciso di chiudere i cancelli ai cittadini privandoli di un servizio e di poter commemorare i propri cari”.

“Ci aspettiamo un intervento della Curia ma sono anni che denunciamo la gestione parassitaria e para-criminale delle congreghe”.

“Velocissime ad intascare le tasse per i servizi cimiteriali che però vengono forniti male, saltuariamente e se e quando ne hanno voglia. Bisogna cambiare le cose e rivedere le concessioni”.