Va in escandescenza per il caldo e si procura delle ferite da taglio

In escandescenza per il caldo e si procura delle ferite da taglio. Soccorso dalla Polizia di Stato che rinviene in casa un arsenale di coltelli non denunciati.

Nella intercorsa nottata, la Polizia di Stato di Prato, Squadra Volanti è intervenuta nel quartiere di Mezzana per la segnalazione giunta alla C.O. da parte di un cittadino che segnalava di essersi inferto non meglio precisate ferite e chiedeva soccorso.

Giunti sul posto, i poliziotti prestavano soccorso all’uomo, unitamente a personale sanitario intervenuto nel frattempo, cittadino italiano residente a Prato, di 43 anni, accertando che a seguito del caldo torrido in preda ad una presumibile crisi di natura psichica, si era procurato da solo alcune ferite, che ne richiedevano soccorso sanitario.

A seguito degli accertamenti effettuati dagli Agenti nella sua abitazione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dall’uomo, si rinveniva una grande quantità di coltelli di dimensioni non trascurabili, alcuni dei quali esposti su un mobile, altri riposti in cassetti aperti.

I predetti arnesi non risultavano essere detenuti legalmente, per cui tutto il consistente materiale veniva sottoposto a sequestro penale ed il suo possessore denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di armi.

Per le ferite riportate, l’uomo venia trasportato in ospedale per accertamenti di natura sanitaria.