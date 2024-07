Fucili spianati rapinano supermercato

Con fucili spianati rapinano un supermercato. I carabinieri sono già fuori: 2 giovani in manette, uno è minorenne.

Le radio portatili di tutte le pattuglie nell’area a Nord di Napoli hanno trillato contemporaneamente.

La voce del militare in centrale operativa parla di una rapina ancora in corso in un supermercato in via Mugnano Giugliano, strada a cavallo dei due comuni.

Sono in due, scaldacollo a coprire il volto e fucili impugnati. Ad arrivare per primi i carabinieri della sezione operativa di Marano.

I due rapinatori, 22 e 17 anni, entrambi incensurati, erano appena entrati in auto. I carabinieri gli hanno sbarrato ogni via di fuga, la fuga a bordo di quella Panda (rubata) impossibile.

I due giovani si sono arresi calando dal viso imberbe lo scaldacollo, consegnando le armi e circa 450 euro di refurtiva.

Sono stati arrestati per rapina aggravata.

Il 22enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.

Il minorenne, invece, attende giudizio nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei.