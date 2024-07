Sorpreso a rubare, si denuda e mostra i genitali alle commesse

Sorpreso a rubare in supermercato, si denuda e mostra i genitali alle commesse.

E’ accaduto in quel di Bolzano.

Nel pomeriggio di martedì giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione un cliente molesto – un cittadino marocchino di 36 anni – nel negozio “D.M.” di Via Museo che si stava esibendo in atti osceni davanti a clienti e commesse.

L’addetto alla sicurezza – del punto vendita della catena di Karlsruhe (Germania) – ha sorpreso il nordafricano a rubare alcune confezioni di prodotti igienici da un espositore e gli ha subito intimato di lasciare la refurtiva e andarsene dal negozio.

Per tutta risposta il ladro si è abbassato i pantaloni e le mutande mostrando a lui, alle commesse e ai clienti i propri genitali.

Molte persone presenti sono uscite all’esterno per attendere l’arrivo della polizia.

Gli Agenti, quindi, bloccavano immediatamente l’uomo – in seguito identificato per tale R. M., cittadino marocchino di 36 anni con precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona –, il quale, tuttavia, durante le fasi di accompagnamento in Questura tentava di opporsi in modo aggressivo all’operato degli Agenti.

All’esito delle attività di Polizia Giudiziaria, R. M. veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha altresì emesso nei confronti di quest’ultimo un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.